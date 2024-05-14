



Сотрудник Пентагона предстанет перед судом военной юстиции США

Прокуроры ВВС США 14 мая начали представлять доказательства военному офицеру, который будет решать, рекомендовать ли суд военного трибунала Джеку Тейшейре, члену Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс, обвиняемому в утечке огромного количества секретных военных документов.



Тейшейру, арестованного в апреле 2023 года, обвиняют в совершении одного из самых серьезных нарушений национальной безопасности США за последние годы. В просочившихся документах содержалась строго секретная информация о союзниках и противниках, причем детали варьировались от передвижений войск на Украине до израильского разведывательного агентства Моссад.



Прокуроры ВВС во вторник не вызвали свидетелей в поддержку своего дела против Тейшейры и вместо этого полагались только на документы, выдвинутые против него в апреле. Обвинения касались препятствия правосудию и неподчинение приказу.



Адвокаты защиты призвали подполковника Майкла Раминга, офицера, которому было поручено рассматривать эти доказательства, отложить слушание, сославшись на отсутствие немедленного доступа к некоторым секретным материалам, связанным с обвинениями. Они также попросили его не рассматривать в качестве доказательства мартовское признание вины Тейшейры.

