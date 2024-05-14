



"Я думала, мне конец": близняшка вспоминает, как сестра спасла ее от крокодила

Мелисса Лори рассказала о моменте, когда на нее напал крокодил, а спасла ее сестра-близнец Джорджия.



В беседе с BBC Breakfast Мелисса сказала, что когда рептилия утащила ее под воду, она подумала: "Это все для меня".



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Женщина, которая спасла свою сестру-близнеца от нападения крокодила, ударив рептилию по морде, получила награду за храбрость в первом списке гражданских заслуг короля.



31-летняя Джорджия Лори мужественно нанесла удар, когда животное утащило ее сестру Мелиссу под воду во время купания в лагуне в Мексике в июне 2021 года.



Она трижды отбивалась от крокодила, когда он неоднократно нападал на нее.



Обе женщины получили серьезные травмы, и хотя с тех пор они хорошо оправились от полученных повреждений, до сих пор страдают от душевных ран, полученных во время испытания.



Теперь Джорджия получит первую за время правления короля Карла III Королевскую медаль за отвагу, которой отмечаются образцовые акты храбрости.



Рассказывая о своем потрясении, мисс Лори из Сэндхерста, Беркшир, сказала: "Это большая честь, я тоже была потрясена, когда получила письмо, потому что не ожидала, что это произойдет".



Она добавила: "Я чувствую себя по-настоящему привилегированной, это положительная сторона того, что я вышла из ужасного испытания... это как бы смягчает весь травматический опыт".



"Это стало благом не только для меня, но и для всей семьи, я чувствую, что должна поделиться этим с сестрой, потому что, признаться, я не думаю, что меня бы номинировали на премию, если бы она не выжила".







