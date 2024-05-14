



Во Франции совершено вооруженное нападение на машину с заключенными

Во Франции возле въезда на платный автобан у города Валь-де-Рёй (Нормандия) на автостраде A154 вооруженные люди напали на грузовик для перевозки заключенных.



Сообщается о двух погибших полицейских. Нападавшим, по всей видимости, удалось скрыться вместе с заключенным, которого перевозили из одной тюрьмы в другую. По предварительной информации, прозвище преступника — “Муха” (La Mouche).



Le Parisien сообщает о том, что беглый бандит отбывал срок за покушение на убийство и кражу со взломом. По первоначальной информации, преступники протаранили грузовик на машине Peugeot 5008, а затем скрылись на автомобилях Audi A5 и BMW 5 Series.



Источник в полиции сообщили газете, что беглец был “главой наркосети” и считался крайне опасным. Он был единственным заключенным в автомобиле.



Преступники во время нападения использовали автоматы Калашникова. Позже одну из машин обнаружили. Она была сожжена.

