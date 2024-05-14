



В Париже осквернен мемориал Холокоста

Парижский мемориал, посвященный людям, которые отличились, помогая спасать евреев во Франции во время нацистской оккупации во время Второй мировой войны, был обезображен кроваво-красными отпечатками рук, и мэр Парижа назвала этот акт вандализма "невыразимым".



Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что Стена праведников подверглась вандализму в течение ночи со вчерашнего на сегодняшний день, и что она подала жалобу в прокуратуру Парижа.



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"Ни одна причина не может оправдать подобные унижения, которые пачкают память о жертвах Катастрофы и о праведниках, спасавших евреев с риском для жизни", - говорится в заявлении Идальго.



На стене выбиты имена более 3 900 человек, признанных виновными в том, что они рисковали своей жизнью, спасая евреев во Франции.

