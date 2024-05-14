В Грузии полиция сильно избила лидера протестующих Давида Кацараву
В Тбилиси во время акции протеста жестоко избили лидера антиоккупационного грузинского движения “Сила в единстве” Давида Кацараву. Мужчина оказался в больнице.
Перед задержанием Кацарава упрекнул силовиков, что, пока те подавляют народный протест, “в сорока километрах Россия проводит оккупацию Грузии”.
Давид Кацарава — глава движения “Сила в единстве”. Воевал в Украине в составе грузинских подразделений ВСУ.
дэйли мусора хуже говна:— Ступин (@stoopkah) May 14, 2024
Это Давид Кацарава, лидер «антиоккупационного движения». На видео его задержание, на фото — последствия pic.twitter.com/ym7F6AeVL0