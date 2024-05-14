



В Грузии полиция сильно избила лидера протестующих Давида Кацараву

В Тбилиси во время акции протеста жестоко избили лидера антиоккупационного грузинского движения “Сила в единстве” Давида Кацараву. Мужчина оказался в больнице.



Перед задержанием Кацарава упрекнул силовиков, что, пока те подавляют народный протест, “в сорока километрах Россия проводит оккупацию Грузии”.



Давид Кацарава — глава движения “Сила в единстве”. Воевал в Украине в составе грузинских подразделений ВСУ.