



В Польше ответили, готов ли Путин применить ядерное оружие

Польша не видит доказательств того, что президент России Владимир Путин готов применить ядерное оружие.



Об этом сказал министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью немецкому изданию Bild.



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"Физических признаков того, что боеголовки изъяты из хранилища, нет. Мы бы заранее знали, сделают ли они это", - отметил глава польского МИДа.



Сикорский пояснил, что приказ относительно применения ядерного оружия не может быть единоличным, поскольку существует определенная субординация.



"Генералы бы знали, что выполнить такой приказ означало бы стать военным преступником. В этот момент их выбором будет либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина", – отметил он.