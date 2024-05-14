



У Израиля достаточно войск, чтобы начать операцию в Рафиахе

США считают, что у Израиля достаточно войск рядом с Рафиахом, чтобы вскоре начать полномасштабную наземную операцию, говорится в сообщении CNN.



В сообщении со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации США говорится, что администрация Байдена, тем не менее, не уверена в том, что Израиль принял решение о полномасштабном наземном вторжении в город, после предупреждения президента Джо Байдена на прошлой неделе о том, что такой шаг заставит США приостановить некоторые дополнительные поставки оружия.



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Израиль призвал жителей некоторых районов города, который ЦАХАЛ называет последним крупным оплотом ХАМАСа в Газе, эвакуироваться в течение последней недели, и, по оценкам, более 350 000 человек покинули город, но сотни тысяч, как полагают, остаются.

