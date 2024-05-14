



США не считают убийства мирных жителей Газы геноцидом

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил в понедельник журналистам, что администрация президента Джо Байдена не считает геноцидом убийства Израилем палестинцев в секторе Газе в ходе его войны с ХАМАСом, сообщает Reuters.



Салливан сказал, что Соединенные Штаты хотят видеть ХАМАС побежденным, добавив, что жители Газы, оказавшиеся в центре войны, находятся в "аду" и что крупная военная операция Израиля в Рафиахе была бы ошибкой.



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"Мы не считаем происходящее в Газе геноцидом. Мы твердо заявили, что отвергаем это утверждение", - сказал он.



По словам Салливана, Байден пытался повлиять на подход премьер-министра Биньямина Нетаниягу к войне, но Израиль - суверенная демократическая страна, которая в конечном итоге принимает собственные решения.



"Премьер-министр не обязан отчитываться перед нами. Он должен отвечать перед израильским народом", - сказал он журналистам.



Повторяя комментарий, сделанный Байденом в субботу, Салливан сказал, что прекращение огня в Газе может наступить, если ХАМАС освободит заложников. Мир должен призвать ХАМАС вернуться за стол переговоров и согласиться на сделку, сказал Салливан.



Советник по национальной безопасности США также заявил, что Израиль до сих пор не предоставил Белому дому план безопасного перемещения почти миллиона жителей Газы из Рафиаха перед любым вторжением в город.



"Мы по-прежнему считаем, что было бы ошибкой начинать крупную военную операцию в Рафиахе, которая подвергнет риску огромное количество гражданских лиц без явной стратегической выгоды", - сказал он. "Президент ясно дал понять, что он не будет поставлять определенные виды наступательного оружия для такой операции, если она состоится".



Он настаивает на том, что она "еще не произошла", несмотря на усиленные бомбардировки города, и говорит, что Соединенные Штаты "продолжают работать с Израилем над лучшим способом обеспечить поражение ХАМАСа повсюду в Газе, в том числе в Рафиахе".

