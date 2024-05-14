



Администрация США сомневается, что Израиль сможет добиться полной победы в Газе

Администрация Байдена не считает вероятным или возможным, что Израиль одержит "полную победу" над ХАМАСом в Газе, заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.



В то время как официальные лица США призывают Израиль помочь разработать четкий план управления Газой после войны, комментарии Кэмпбелла являются самым ясным на сегодняшний день признанием со стороны высокопоставленного американского чиновника, что нынешняя военная стратегия Израиля не принесет того результата, к которому он стремится.



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"В некоторых отношениях мы боремся за теорию победы", - сказал Кэмпбелл на молодежном саммите НАТО в Майами. "Иногда, когда мы внимательно слушаем израильских лидеров, они говорят в основном об идее.... ошеломляющей победы на поле боя, полной победы".



Сравнивая ситуацию в Газе с повторяющимся повстанческим движением, с которым Соединенные Штаты столкнулись в Афганистане и Ираке после вторжения в эти страны после терактов 11 сентября, Кэмпбелл говорит, что необходимо политическое решение.



"Я думаю, мы считаем, что необходимо политическое решение... Что отличается от прошлого в этом смысле, так это то, что многие страны хотят двигаться в направлении политического решения, при котором права палестинцев будут более уважаться", - говорит он.



"Я не думаю, что это когда-либо было так сложно, как сейчас", - добавляет он.

