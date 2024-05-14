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В Германии дом политика забросали камнями
14.05.2024 05:35 Алина Груднева

В Германии дом политика забросали камнями

Дом депутата городского совета ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в восточногерманском городе Галле забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Неизвестные забросали камнями и зажигательным устройством дом.

По данным агентства DPA, это произошло в ночь на 13 мая.

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Несколько окон получили повреждения, а также подгорела дверь. Подозреваемых идентифицировать не удалось.

За расследование взялась служба государственной безопасности Германии.

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