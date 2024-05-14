В Германии дом политика забросали камнями
Дом депутата городского совета ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в восточногерманском городе Галле забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью.
Неизвестные забросали камнями и зажигательным устройством дом.
По данным агентства DPA, это произошло в ночь на 13 мая.
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Несколько окон получили повреждения, а также подгорела дверь. Подозреваемых идентифицировать не удалось.
За расследование взялась служба государственной безопасности Германии.