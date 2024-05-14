



Катар – переговоры зашли в тупик из-за Рафиаха

Военная операция ЦАХАЛа в Рафиахе "отбросила нас назад" в переговорах с ХАМАСом, говорит посредник Катар, добавляя, что переговоры находятся "почти в тупике".



"К сожалению, события не развивались в правильном направлении, и сейчас мы находимся в состоянии почти тупика. Конечно, то, что произошло с Рафиахом, отбросило нас назад", - заявил премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани на Катарском экономическом форуме.



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Аль Тани заявил, что Катар ведет и будет вести переговоры, и что при этом офис ХАМАСа в Дохе останется открытым. Он также отметил, что у ХАМАСа и Израиля есть "фундаментальные различия" в подходах к переговорам и продолжению войны.

