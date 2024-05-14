



Египет рассматривает возможность ухудшения дипломатических отношений с Израилем

Египетские чиновники сообщили Wall Street Journal, что Каир рассматривает возможность ухудшения, но не разрыва дипломатических отношений с Израилем на фоне обострения разногласий из-за войны в Газе.



Согласно сообщению, чиновники говорят, что рассматривается возможность отзыва посла Египта из Израиля.



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"В настоящее время мы не планируем приостанавливать отношения или отказываться от Кэмп-Дэвида", - сказал газете другой египетский чиновник, имея в виду поддержанные США соглашения, которые привели к заключению мирного договора между странами в 1979 году. "Но пока израильские войска остаются на КПП Рафиах, Египет не отправит в Рафиах ни одного грузовика".



В воскресенье Египет заявил, что поддержит иск Южной Африки в Международном суде, обвиняющий Израиль в геноциде в Газе, а через день после этого он заявил, что откажется координировать поставки помощи в Газу через Рафиах, пока там остаются войска ЦАХАЛа.

