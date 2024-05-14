



День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны

Сегодня, 14 мая, в Украине чтят память людей, которые во время Второй мировой войны, рискуя своей жизнью, спасали евреев от нацистов.



"Сегодня День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. 2 659 украинцев и украинок отмечены почетным званием Праведников народов мира. Каждая такая история - это спасенная человеческая жизнь и личная победа конкретного человека над злом нацизма.



В самые мрачные времена, когда наши люди еще не могли знать, когда закончится война, они не предавали лучшего, что есть в сердце каждого. Рискуя собой, они спасали тех, кому нацисты несли гибель.



Мы помним и уважаем эту смелость и человечность. Украина следует сердцам, которые оставались на стороне добра и победили, и никогда не простит тех, кто сейчас воспроизводит ненависть ХХ века и несет войны другим народам. Жизнь победит!", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.



Во время Холокоста, по разным оценкам ученых, в Европе было уничтожено около 6 миллионов евреев. Из них четверть, 1,5 миллиона, - стали жертвами нацистов на территории Украины. И цифра могла быть намного больше, если бы не самоотверженность людей, которые, рискуя своей жизнью во время Второй мировой войны спасали евреев от неминуемой смерти.



2 659 наших соотечественника удостоены государством Израиль высокого звания "Праведник народов мира". Это звание присваивает Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма "Яд Вашем" людям по всей планете за спасение евреев от Холокоста.



При этом, по данным украинских историков, людей спасавших евреев на территории Украины гораздо больше чем официально признано.



Украина занимает четвертое место в мире после Польши, Нидерландов и Франции по количеству Праведников народов мира. Их именами названы улицы и памятники в Украине, а их героические поступки являются неотъемлемой частью уроков истории и практик чествования памяти.