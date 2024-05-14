



США в любом случае будут помогать Израилю в поисках руководства ХАМАСа

Заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер опровергает сообщение Washington Post, в котором утверждается, что администрация Байдена заявила Израилю, что предоставит ему разведывательные данные для поиска руководства ХАМАСа в Газе, если Иерусалим согласится отказаться от планов массового вторжения в Рафиах, сообщает JTA.



"Это неправда", - сказал Файнер на встрече с группой лидеров еврейских общин.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



За несколько дней до появления этого сообщения пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что США помогают Израилю в борьбе с лидерами ХАМАСа "на постоянной основе", не указывая при этом, что эта помощь обусловлена.



Официальный представитель Белого дома также опроверг сообщение Washington Post, заявив газете The Times of Israel: "Помощь Израилю в преследовании лидеров ХАМАСа и предоставление любой имеющейся у нас информации об их местонахождении является для нас высшим приоритетом, а не условием за услугу. Все это не зависит от оперативных решений Израиля".



"Соединенные Штаты день и ночь работают с Израилем над поиском высокопоставленных лидеров ХАМАСа, которые были авторами жестокого террористического нападения 7 октября", - продолжает чиновник. "Мы оказываем беспрецедентную поддержку - так, как могут только Соединенные Штаты, чтобы помочь Израилю привлечь их к ответственности. И мы продолжим неустанно работать над достижением этой цели в предстоящий период".



