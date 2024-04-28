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Боррель ответил, ожидает ли скорого окончания войны в Украине
28.04.2024 20:46 Алина Груднева

Боррель ответил, ожидает ли скорого окончания войны в Украине

Глава европейской дипломати Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать Украине помощь столько, сколько потребуется.

Соответствующее заявление он сделал на полях Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

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"Раз уж мы обязались в начале конфликта поддерживать Украину, то должны продолжать поддержку до тех пор, пока они не смогут оказывать сопротивление и пока Путин не решит остановить войну. Но это скоро не произойдет, к сожалению", - ответил Боррель.

По его словам, война будет продолжаться как минимум до выборов президента США, которые запланированы на ноябрь 2024 года.
 

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