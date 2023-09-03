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Минобороны Украины анонсирует "дроновую" осень
03.09.2023 21:07 Наталья Богинская

Минобороны Украины анонсирует "дроновую" осень

Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью, что осенью производство БПЛА особенно порадует украинцев. Об этом пишет Укринформ.

“Осенью мощности производства особенно порадуют нацию. К этому результату страна шла почти год, максимально упрощая процедуры, необходимые для создания новых БПЛА”, – указал министр.

По словам Резникова, главное было сделано прошлой осенью, “пока все это по новым правилам создавалось – это не быстро, год почти заняло". 
Министр уверяет, что в этом сезоне следует ожидать производства разных дронов.

"Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и т.д., и дальше это будет развиваться в объемах уже", – заявил он.

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