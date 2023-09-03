



Минобороны Украины анонсирует "дроновую" осень

Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью, что осенью производство БПЛА особенно порадует украинцев. Об этом пишет Укринформ.



“Осенью мощности производства особенно порадуют нацию. К этому результату страна шла почти год, максимально упрощая процедуры, необходимые для создания новых БПЛА”, – указал министр.



По словам Резникова, главное было сделано прошлой осенью, “пока все это по новым правилам создавалось – это не быстро, год почти заняло".

Министр уверяет, что в этом сезоне следует ожидать производства разных дронов.



"Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и т.д., и дальше это будет развиваться в объемах уже", – заявил он.