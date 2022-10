МАГАТЭ начало инспекцию на двух ядерных объектах в Украине по запросу украинского правительства.



О начале работы инспекторов заявил глава организации Рафаэль Гросси.



Позднее на этой неделе он представит свои первоначальные выводы по результатам этой деятельности.





