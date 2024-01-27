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Кулеба: Украина может вернуть контроль над небом при одном условии
27.01.2024 17:13 Алина Груднева

Кулеба: Украина может вернуть контроль над небом при одном условии

Украина может вернуть себе контроль над небом за счет истребителей F-16, но этого недостаточно.

Такое заявление на совместной пресс-конференции после встречи сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Если мы получим F-16, если у нас будут боевые и разведывательные дроны - именно в этом заключается важность нашего сотрудничества с Литвой, - если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это достижимо", - пояснил он.

По словам Кулебы, эти шаги уже постепенно реализовываются. Однако для возвращения контроля над воздушным пространством Украине необходимо получить все вышеперечисленное в достаточном количестве и в надлежащее время.

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