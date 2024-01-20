



Крымское направление под наблюдением пяти самолетов НАТО

По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, Boeing E-3A Sentry барражирует над территорией Румынии. Bombardier Challenger 650 Artemis приступает к разведке вдоль границ Украины и Молдовы из воздушного пространства над территорией Румынии.



Три самолета-разведчика продолжают дежурство в этой зоне. Два Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащих Королевским ВВС Великобритании и ВВС США, а также американский самолет Boeing P-8A Poseidon.



