



Китай нейтрально отреагировал на удар РФ по детской больнице в Киеве

Китай весьма нейтрально отреагировал на ракетный удар, который Россия нанесла 8 июля по детской больнице Охматдет в Киеве.



Спикер МИД КНР Линь Цзянь заговорил о необходимости, чтобы РФ и Украина "проявляли сдержанность".



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На прямой вопрос журналистов о том, осуждает ли Китай такие действия Россия, он отвечать не стал.



"Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и ясна, и все заинтересованные стороны должны ответственно содействовать деэскалации ситуации, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", - сказал Цзянь.



Он призвал Украину и РФ не допускать расширения боевых действий, избегать эскалации и предотвращать вовлечение в конфликт других государств.