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Китай нейтрально отреагировал на удар РФ по детской больнице в Киеве
09.07.2024 17:11 Алина Груднева

Китай нейтрально отреагировал на удар РФ по детской больнице в Киеве

Китай весьма нейтрально отреагировал на ракетный удар, который Россия нанесла 8 июля по детской больнице Охматдет в Киеве.

Спикер МИД КНР Линь Цзянь заговорил о необходимости, чтобы РФ и Украина "проявляли сдержанность".

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На прямой вопрос журналистов о том, осуждает ли Китай такие действия Россия, он отвечать не стал.

"Позиция Китая по вопросу Украины последовательна и ясна, и все заинтересованные стороны должны ответственно содействовать деэскалации ситуации, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", - сказал Цзянь.

Он призвал Украину и РФ не допускать расширения боевых действий, избегать эскалации и предотвращать вовлечение в конфликт других государств.

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