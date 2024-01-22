Китаец рвался на войну с Украиной, теперь хочет домой к маме
Вовлечен ли Китай в войну с Украиной? На всю катушку. Вот живой пример.
Китайский вояка рвался в бой. Просил “использовать его в первой же битве”.
И вот приехал он на фронт. Заболело горло, никто не лечит, условия “фу-фу”, короче, к маме пора, домой.
Китайский "воин", приехавший убивать украинцев, говорит условия не совсем комфортные и его не лечат почему то. И ещё он хочет домой к маме, и горлышко у него болит, и может умереть. Разшерьте видео этой СИНОсобаки, пусть сидят дома, уйопки— ✙transformator🇺🇲🇲🇩🇺🇦 (@EugeneA81417655) January 19, 2024
pic.twitter.com/7hJaO3zBAS