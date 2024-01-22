



Китаец рвался на войну с Украиной, теперь хочет домой к маме

Вовлечен ли Китай в войну с Украиной? На всю катушку. Вот живой пример.



Китайский вояка рвался в бой. Просил “использовать его в первой же битве”.



И вот приехал он на фронт. Заболело горло, никто не лечит, условия “фу-фу”, короче, к маме пора, домой.