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Китаец рвался на войну с Украиной, теперь хочет домой к маме
22.01.2024 06:30 MIGnews.com

Китаец рвался на войну с Украиной, теперь хочет домой к маме

Вовлечен ли Китай в войну с Украиной? На всю катушку. Вот живой пример.

Китайский вояка рвался в бой. Просил “использовать его в первой же битве”.

И вот приехал он на фронт. Заболело горло, никто не лечит, условия “фу-фу”, короче, к маме пора, домой.



 

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