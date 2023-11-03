



ISW: ВСУ нанесли ракетный удар по штабу ГВ "Днепр" армии РФ

1 ноября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу российской группировки войск "Днепр" в Херсонской области.



Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW).



Военные аналитики отмечают, ссылаясь на российские источники, что ВСУ выпустили крылатые ракеты "Storm shadow" и противокорабельные ракеты "Нептун" по Стрелковому в Херсонской области. Однако, российской ПВО удалось перехватить только половину этих ракет.



Многочисленные российские источники утверждают, что генерал-полковник Михаил Теплинский, недавно назначенный командующим российской группировкой войск "Днепр", действующей на Херсонском направлении, не пострадал.



В обзоре ISW уточняется, что российское оппозиционное издание Astra сообщило, что четыре украинские ракеты поразили базу отдыха "Аура" возле Стрелково, где располагался штаб российской группировки "Днепр".