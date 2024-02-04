



ISW: Россия нервничает из-за украинских беспилотников, но только в интернете

Институт изучения войны (ISW) заявляет о том, что в России нарастает беспокойство относительно уже очевидного преимущества Украины в использовании различных типов БПЛА.



Как пример ISW приводит уничтожение колонны тяжелой техники россиян в Донецкой области в районе Новомихайловки. Всего два часа спустя обнаружение колонны оккупантов, рой беспилотников уничтожил 11 единиц бронетехники. При этом ни один украинский воин не показался на горизонте.



Исследуя реакцию российских блогеров, ISW отметил, что “настоящие патриоты” отреагировали на потерю колонны “критикой и разочарованием”.



Один из блоггеров раскритиковал "предателей и продажных личностей" в телешоу Соловьева. Соловьевские эксперты заявили, что Россия имеет достаточное количество систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиостанций, чтобы отбивать украинские беспилотники с функцией наблюдения с высоты птичьего полета.



"Ссылаясь на личные разговоры с российскими военнослужащими на передовой, блогер утверждал, что такие заявления пропагандистов не соответствуют действительности и что российские фронтовые командиры считают подаренные радиостанции более ценными, чем предоставленные государством танки и боевые машины пехоты, из-за дефицита радиооборудования", - говорится в отчете.



Несколько военных блогеров, продолжает ISW, сетовали на то, что российское военное командование вряд ли будет обеспокоено использованием украинских беспилотников и предупреждениями экспертов о смертельной опасности для оккупационных войск. Блогеры предупредили, что много российских военнослужащих погибнет из-за превосходства украинских беспилотников на фронте, назвав этот вопрос "одной из самых больших проблем России на данный момент".



"Готовность российских военных блогеров постоянно фокусироваться на этом конкретном событии привлекает внимание, ведь обеспокоенность блогеров неспособностью российских войск адаптироваться, очевидно, больше, чем их обеспокоенность собственной безопасностью, учитывая аресты нескольких критически настроенных представителей информационного пространства и блогеров в 2023 году", - отмечается в отчете ISW.



