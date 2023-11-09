



ISW подтвердил: украинские партизаны и разведка ликвидировали чиновника "ЛНР"

8 ноября российские власти заявили, что в Луганске в результате взрыва заминированного автомобиля погиб член Народного совета "ЛНР" и глава Либерально-демократической партии "ЛНР" (ЛДПР) полковник Михаил Филипоненко.



Об этом сообщается в обзоре Института изучения войны ISW.



Военные аналитики отметили, что ранее Филипоненко возглавлял народное ополчение и Объединенный центр контроля и координации (ОЦКК) "ЛНР".



В Главном управлении военной разведки Украины (ГУР) сообщили, что спецоперацию провели сотрудники ГУР и украинские партизаны. В украинской разведке заявили, что Филипоненко организовал лагеря пыток для украинских мирных жителей и военнопленных и что Филипоненко лично участвовал в пытках.



