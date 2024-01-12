



ISW: Морозы влияют на боевые действия – к чему готовиться

Украина готовится к сложным условиям на фронте из-за устойчивых морозов. С одной стороны они представляют вызовы для операций на фронте, с другой – создают благоприятные условия для механизированных маневренных боевых действий. В ближайшие недели ожидается сильное промерзание земли, что может повлиять на характер военных операций.



Такие выводы сделали аналитики американского Института стратегических исследований (ISW) в своем отчете.



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Украинские военные отмечают, что в условиях холода российские оккупанты снижают использование барражирующих боеприпасов и дронов из-за угрозы оледенения двигателей. Как рассказал офицер бригады под Бахмутом, ночные температуры достигают -18 градусов, из-за чего личный состав не может оставаться на постах наблюдения более нескольких часов.



Вместе с тем, отметил офицер, со снижением температуры снизилась и интенсивность атак российской пехоты на Бахмутском направлении.



В свою очередь эксперты ISW не исключают, что низкие температуры в сочетании с выпадением глубокого снега могут ограничить маневренность, но замерзшая земля улучшит движение по пересеченной местности в течение января и февраля, и российские войска могут попытаться поддержать или активизировать наступательные операции на востоке Украины, пытаясь перехватить и удержать инициативу независимо от погоды и условий местности.