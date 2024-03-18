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ISW: Армия РФ захватила село Мирное в Запорожской области
18.03.2024 08:46 Mignews.ua

ISW: Армия РФ захватила село Мирное в Запорожской области

В воскресенье, 17 марта, войска РФ захватили село Мирное, расположенное к северо-востоку от Роботиного Запорожской области. 

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете, ссылаясь на заявление Министерства обороны РФ. Оккупацию села подтверждает и обновленная карта, опубликованная украинским информационным ресурсом DeepState.

Аналитики DeepState говорят, что сейчас продолжаются боевые действия у Роботино, россияне продвинулись возле Вербового. Продвижение, по данным ISW, фиксируют также и российские обозреватели.
 
"Сложная ситуация с продвижением врага между Роботиным и Вербовым сохраняется", – констатировал украинский военный журналист Богдан Мирошников.
 

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