



ISW: Армия РФ захватила село Мирное в Запорожской области

В воскресенье, 17 марта, войска РФ захватили село Мирное, расположенное к северо-востоку от Роботиного Запорожской области.



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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете, ссылаясь на заявление Министерства обороны РФ. Оккупацию села подтверждает и обновленная карта, опубликованная украинским информационным ресурсом DeepState.



Аналитики DeepState говорят, что сейчас продолжаются боевые действия у Роботино, россияне продвинулись возле Вербового. Продвижение, по данным ISW, фиксируют также и российские обозреватели.



"Сложная ситуация с продвижением врага между Роботиным и Вербовым сохраняется", – констатировал украинский военный журналист Богдан Мирошников.

