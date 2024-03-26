



История БДК “Константин Ольшанский”

Изначально корабль назывался “Костянтин Ольшанський” и стоял на вооружении ВМС Украины. Русские попросту украли корабль у украинцев.



Одной из причин, почему Украина выстрелила по “Ольшанскому” “Нептуном”, была та, что "Корабль этот должен был использоваться Украиной. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном",

- сказал спикер ВМФ Украины Дмитрий Плетенчук.



Россиянам было сложно содержать этот корабль. Когда в 2014 году русские напали на Украину и аннексировали Крым, было принято решение разобрать корабль на запчасти. Однако со временем, кораблей у россиян поубавилось, и было принято решение “через не могу” корабль отремонтировать. Потратились на восстановлении сильно. Но, как оказалось, зря.





