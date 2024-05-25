



Госсекретарь Ватикана возглавит традиционное паломничество в Бердичев

На сайте Ватикана объявили о том, что в 2024 году традиционное паломничество в Бердичев на Житомирщине возглавит Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. Папа Римский Франциск назначил своего легата на заключительное богослужение ежегодного паломничества украинских римо-католиков.



Об этом сообщили сообщили 18 мая.



"Это будет первый визит Государственного Секретаря Святого Престола в Украину после начала полномасштабного российского вторжения. Кардинал Паролин уже совершал визит в Украину в июне 2016 года, а также принимал участие в Киеве в мероприятиях по случаю 30-летия восстановления Независимости Украины в августе 2021 года", - говорится в сообщении.



Ежегодное паломничество во Всеукраинский Санктуарий Матери Божьей Святого Скапулярия происходит в третье воскресенье июля. В 2024 году это будет 21 июля.

