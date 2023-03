В пятницу, 31 марта, Украина отмечает годовщину освобождения маленького городка под Киевом, о существовании которого сегодня знает весь мир, – Бучи. По этому случаю в Украине прошел саммит "Буча – ответственность России за преступления в Украине", участие в котором приняли руководители стран Европейского Союза.



Президент Украины вместе с лидерами Словакии, Хорватии, Словении и Молдовы прибыли в Бучу, чтобы почтить память погибших во время российской оккупации. Уже известно, что за время оккупации российские военные совершили в Бучанском районе Киевской области более 9 тысяч военных преступлений.



В Буче Владимир Зеленский, Эдуард Гегер, Робер Голоб, Андрей Пленкович и Майей Санду посетили церковь Святого Апостола Андрея Первозванного, где были найдены массовые захоронения убитых жителей городка.



Во время церемонии прозвучали имена 77 идентифицированных лиц, похороненных в братской могиле, а также 11 военнослужащих, павших в боях за Бучу. Собравшиеся установили лампадки к памятному кресту на месте захоронений мирных жителей Бучи, убитых российскими оккупантами.



Кроме того, Буча удостоена звания Город-герой. Отличие из рук Президента Украины получил мэр города Анатолий Федорук. Владимир Зеленский также вручил другие государственные награды Украины.



"В годовщину освобождения Бучи вместе с главами иностранных государств и правительств почтили память жителей города, погибших во время российской оккупации. Светлая память всем, чьи жизни унес русский террор!" –

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.







"Когда деоккупировали Бучу, мы увидели, что дьявол не где-то там – он на земле. Страшная правда о том, что происходило на временно оккупированных территориях, открылась миру. Мы никогда не забудем жертв этой войны и обязательно привлечем к ответственности всех российских убийц", – заверил глава украинского государства.





А еще в годовщину освобождения города Бучи в Киевской области Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором показал кадры до и после захвата города.



"Буча. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 – детские. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных", – подчеркнул украинский лидер.





Возвращаясь к мероприятиям в Буче, отметим, что перед их участниками выступили высокопоставленные гости.



Так, президент Молдовы Майя Санду призвала лидеров демократических государств к правосудию над российскими военными преступниками за их действия на украинской территории.



"Мы высказываем восхищение теми, кто отразил российское нашествие. Мы вспоминаем невинных жертв: детей, женщин, сотен погибших. Нет границ глупой брутальности российского нашествия. Мы чувствуем это и в Молдове. Многие наши люди в Молдове наблюдали с грустью и страхом за тем, как истекали кровью Ирпень и Бородянка, Буча", – заявила Санду во время церемонии чествования памяти погибших местных жителей.



По ее утверждению, демократические страны должны работать вместе, чтобы провести расследование в отношении россиян, совершивших в Украине "эти жестокие действия".



"И чтобы они были наказаны. Преступления должны иметь последствия. Преступления против человечества должны иметь тяжелые последствия. Мы должны сделать это ради тех, кто погиб, кто стал временно перемещенным лицом. И мы призываем к правосудию. Без правосудия мира никогда не будет", – сказала президент Молдовы.



В свою очередь премьер-министр Словении Роберт Голоб признался, что "тяжело быть в этом месте".



"Одно дело – слушать о том, что здесь, в Буче, произошло. Другое дело – быть здесь. И когда ты это чувствуешь, то думаешь о многих вещах. О том, кто мы есть, и о том, что правильно, а что – нет", –сказал он.



Роберт Голоб отметил, что, увидев последствия российских преступлений, теперь считает своим долгом помогать Украине в расследовании и привлечь виновных к ответственности.



"Россия не имела права нападать на Украину. Аргумент силы никогда не должен преобладать над силой аргумента. Так же было неправильно, что российские агрессоры убивали невинных людей в Буче. Это нельзя простить. Именно поэтому мы вместе с вами в эту трудную минуту и чувствуем свой долг помочь вам в борьбе за свободу. Наш долг также поддержать вас в поисках правосудия. Не может быть наказания агрессии, только наказание тем, кто совершил преступления", – сказал он на английском.



Затем премьер-министр Словении Роберт Голоб перешел на украинский язык.



"Эта война неспровоцированная и ненужная, которую всем нам навязали. Но теперь она объединила нас. Сегодня все мы украинцы. Украина и Словения теперь связаны как никогда. Ваш флаг – теперь и наш флаг. В Словении мы развешиваем его перед всеми государственными учреждениями, а также перед моим кабинетом. Позвольте мне подчеркнуть, что сегодня мы связаны как никогда. Вместе с вами и мы "козацього роду". И вместе с нами вы снова "запануєте у своїй сторонці". Слава Украине!" – подчеркнул премьер Словении.

В свою очередь премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил: "Буча показала истинное лицо российской агрессии".



"Цель была – напугать, но украинские граждане показали, что такое быть патриотами, побеждать в борьбе за ценности, которые мы разделяем... Украина имеет солидарность мирового сообщества", – сказал он.



Глава хорватского правительства подчеркнул, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность и освободить оккупированные территории.



"Совершенные преступления требуют правосудия и наказания. Именно поэтому мы пописываем сегодня "Бучанскую декларацию", которая призывает к наказанию всех, совершивших преступления", – сказал Пленкович.



"Вы пользуетесь нашей поддержкой, потому что вы – на правильной стороне истории, – заявил в свою очередь премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. – Вы платите за свободу огромные жертвы. Украина заслуживает быть свободной, демократической державой. Украина – это Европа. Она должна быть членом Евросоюза".



Обратилась к украинцам в этот день и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов она заявила, что преступления РФ в Буче были планом Кремля по уничтожению украинцев.



"То, что случилось в Буче год назад, не было изолированным эпизодом. Эти хладнокровные казни являлись частью большего плана. План Кремля уничтожить украинцев. Их национальная идентичность. Смысл их жизни. Преступники, виновные в военных преступлениях, будут привлечены к ответственности", – отметила она.



Урсула фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия продолжает поддерживать усилия, чтобы обеспечить возможность привлечения российского диктатора Владимира Путина к ответственности за преступление агрессии.



"В этом контексте мы продолжаем поддерживать создание специального трибунала, если это необходимо для этого. Я хочу правосудия в интересах Украины и украинцев", – заявила глава ЕК.



Также она опубликовала видео о своем визите в Бучу в прошлом году с кадрами массовых захоронений мирных граждан, жестоко убитых военными РФ.

What happened in Bucha one year ago was not an isolated episode.



Those executions in cold blood were part of a bigger plan.



The Kremlin's plan to eliminate Ukrainians.



Their national identity.



Their sense of being.⁰

War criminals will be held accountable. pic.twitter.com/GdbUfEh2UH