Глава МИД Украины - Ирану: Прекратите поставки оружия в РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от Ирана немедленно прекратить поставки в Россию оружия.



Такое требование украинский министр выдвинул в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.



"Сегодня мне позвонил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян, во время которого я потребовал от Ирана немедленно прекратить поставки в Россию оружия, которое используется для убийства мирных жителей и разрушения критически важной инфраструктуры на Украине", - написал Кулеба по итогам разговора.





Today, I received a call from Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian, during which I demanded Iran to immediately cease the flow of weapons to Russia used to kill civilians and destroy critical infrastructure in Ukraine.