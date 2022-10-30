



Глава ГУР о возможности вторжения РФ из Беларуси в Украину

На территории Беларуси в настоящий момент размещены около 4300 российских военных.

Об этом в комментарии The War Zone сказал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

"Отрезать линии поставок с запада является стратегической целью врага. И, можно сказать, это заветная мечта России. Если говорить о российской военной деятельности в Беларуси, то сейчас присутствие российских военных в Беларуси не так велико. Там всего около 4300 военнослужащих", - сказал он.

По словам Буданова, группировка ограничена в системах тяжелого вооружения. Около 80% группировки являются мобилизованным персоналом.

Глава ГУР заверил, что в настоящий момент угрозы вторжения с территории Беларуси нет.

"Однако ситуация может очень быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон. Эта боеспособная группировка после выхода из-под Херсона частично будет передислоцирована на запорожское направление, но часть из них может переместиться в Беларусь и создавать там угрозу", – резюмировал он.