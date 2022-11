Германия подготовит до 5000 украинских солдат к лету 2023 года

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что до 5000 украинских солдат пройдут обучение в Германии до июня 2023 года.



"Дальнейшие шаги по поддержке Украины: министр Ламбрехт объявляет в Брюсселе, что до 5000 украинских солдат будут обучены в Германии до июня 2023 года. Кроме того, мы создаем центр технического обслуживания в Словакии, который сразу заработает", - говорится в сообщении министерства обороны страны.





Weitere Schritte zur Unterstützung der #Ukraine: Ministerin Lambrecht verkündet in Brüssel, dass bis Juni 2023 bis zu 5000 🇺🇦 SoldatInnen in Deutschland ausgebildet werden. Zudem richten wir ein Instandsetzungszentrum in der #Slowakei ein, das sofort seine Arbeit aufnimmt.👇 pic.twitter.com/1lWb8CVr7W