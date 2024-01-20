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Генштаб обновил данные: "минус" 750 оккупантов за сутки
20.01.2024 08:21 MIGnews.com

Генштаб обновил данные: "минус" 750 оккупантов за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 750 российских оккупантов. Таким образом потери оккупантов в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 375 270 военных. 

Об этом говорится в обновленных данных Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 375 270 (+750) человек ликвидировано;

танков - 6171 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 11 455 (+10) ед.;

артиллерийских систем - 8868 (+14) ед.;

РСЗО - 967 (+1) ед.;

средства ПВО - 654 ед.;

самолетов - 331 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6934 (+5) ед.;

крылатые ракеты - 1818 ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11 848 (+17) ед.;

специальная техника - 1389 (+5) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 103 боевых столкновения. ВСУ сдерживают противника на Марьинском направлении.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались западнее Вербового и возле Работино, Новопрокоповки и в районе Крынок.

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