



Генштаб обновил данные: "минус" 750 оккупантов за сутки

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 750 российских оккупантов. Таким образом потери оккупантов в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 375 270 военных.



Об этом говорится в обновленных данных Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.24 ориентировочно составили:



личного состава - около 375 270 (+750) человек ликвидировано;



танков - 6171 (+4) ед.;



боевых бронированных машин - 11 455 (+10) ед.;



артиллерийских систем - 8868 (+14) ед.;



РСЗО - 967 (+1) ед.;



средства ПВО - 654 ед.;



самолетов - 331 ед.;



вертолетов - 324 ед.;



БПЛА оперативно-тактического уровня - 6934 (+5) ед.;



крылатые ракеты - 1818 ед.;



корабли/катера - 23 ед.;



подводные лодки - 1 ед.;



автомобильной техники и автоцистерн - 11 848 (+17) ед.;



специальная техника - 1389 (+5) ед.



Ситуация на фронте



По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 103 боевых столкновения. ВСУ сдерживают противника на Марьинском направлении.



В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались западнее Вербового и возле Работино, Новопрокоповки и в районе Крынок.