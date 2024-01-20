Генштаб обновил данные: "минус" 750 оккупантов за сутки
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 750 российских оккупантов. Таким образом потери оккупантов в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 375 270 военных.
Об этом говорится в обновленных данных Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.24 ориентировочно составили:
личного состава - около 375 270 (+750) человек ликвидировано;
танков - 6171 (+4) ед.;
боевых бронированных машин - 11 455 (+10) ед.;
артиллерийских систем - 8868 (+14) ед.;
РСЗО - 967 (+1) ед.;
средства ПВО - 654 ед.;
самолетов - 331 ед.;
вертолетов - 324 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 6934 (+5) ед.;
крылатые ракеты - 1818 ед.;
корабли/катера - 23 ед.;
подводные лодки - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 11 848 (+17) ед.;
специальная техника - 1389 (+5) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток произошло 103 боевых столкновения. ВСУ сдерживают противника на Марьинском направлении.
В частности, как отмечают в Институте изучения войны, позиционные бои продолжались западнее Вербового и возле Работино, Новопрокоповки и в районе Крынок.