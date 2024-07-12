



Генассамблея ООН требует от РФ срочного вывода войск и персонала из ЗАЭС

Генеральная ассамблея ООН требует от России срочного вывода своих военных и другой несанкционированный персонал из Запорожской атомной электростанции и немедленно вернуть станцию под полный контроль Украины для безопасности станции.



Об этом говорится в резолюции Генассамблеи ООН о безопасности ядерных объектов в Украине, в том числе временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, за которую проголосовали 99 стран. Против резолюции проголосовали 9 стран – Беларусь, Бурунди, Куба, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия. Еще 66 государств воздержались, говорится на сайте ООН.



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Посол Украины и постоянный представитель при ООН Сергей Кислица подчеркнул, что документ полностью поддерживает мандат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и усиливает важность семи незаменимых столбов ядерной безопасности, определенных генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.



В свою очередь заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский назвал резолюцию "вредной, сильно политизированной и не имеющей ничего общего с ядерной безопасностью", и уже традиционно обвинил Украину в том, что это она якобы является угрозой ядерной безопасности и "осуществляет атаки на ЗАЭС, связанную с ней инфраструктуру и город Энергодар".