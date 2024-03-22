



Французско-немецкая компания по производству танков откроет филиал в Украине

Париж и Берлин достигли соглашения, которое позволит французско-немецкой компании KNDS, производящей, в частности, танки, создать филиал в Украине. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню после переговоров со своим немецким коллегой Борисом Писториусом, сообщает агентство Reuters.



"Мы объявляем, что французско-германская компания начнет действовать в Украине, создав там филиал", - сказал Лекорню.



По его словам, подразделение компании должно заняться выпуском запчастей и обучением местному персоналу.



Производитель танков KNDS является холдинговой структурой, образованной французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann.



Отметим, в начале марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция будет стимулировать свои оружейные компании производить столь необходимую военную технику непосредственно в Украине, чтобы помочь стране в войне против России.



"Три французских компании установят партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотной и наземной техники, для производства запасных частей на украинской земле и, возможно, в будущем – боеприпасов", - сказал он.



Он намекнул, что в привлеченные компании войдут производитель танков KNDS, холдинговая структура, образованная французским Nexter и немецким Krauss-Maffei-Wegmann. "Идея состоит в том, чтобы запустить первые производственные мощности уже этим летом", - добавил Лекорню.