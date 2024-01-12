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FPV-дроны ВСУ уничтожили 90% техники армии РФ на Херсонщине, – разведка Британии | Фото: pixabay.com
12.01.2024 14:27 Mignews.ua

FPV-дроны ВСУ уничтожили 90% техники армии РФ на Херсонщине, – разведка Британии

Войскам РФ трудно противостоять FPV-дронам, которые Вооруженные Силы Украины используют для поражения российской военной техники. К такому выводу пришли в британской разведке, проанализировав ситуацию на левобережье Херсонской области.

Отметим, ВСУ используют такие дроны вместе с артиллерией для поражения техники российских оккупационных войск.

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Британская разведка приводит данные российского военкора, согласно которым 90% российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области было уничтожено.

"Неспособность России противодействовать БПЛА FPV, вероятно, связана с недостатком российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе", – говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 12 января.
 

 

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