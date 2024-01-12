FPV-дроны ВСУ уничтожили 90% техники армии РФ на Херсонщине, – разведка Британии
Войскам РФ трудно противостоять FPV-дронам, которые Вооруженные Силы Украины используют для поражения российской военной техники. К такому выводу пришли в британской разведке, проанализировав ситуацию на левобережье Херсонской области.
Отметим, ВСУ используют такие дроны вместе с артиллерией для поражения техники российских оккупационных войск.
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Британская разведка приводит данные российского военкора, согласно которым 90% российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области было уничтожено.
"Неспособность России противодействовать БПЛА FPV, вероятно, связана с недостатком российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе", – говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 12 января.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 January 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 12, 2024
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