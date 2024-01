FPV-дроны ВСУ уничтожили 90% техники армии РФ на Херсонщине, – разведка Британии

Войскам РФ трудно противостоять FPV-дронам, которые Вооруженные Силы Украины используют для поражения российской военной техники. К такому выводу пришли в британской разведке, проанализировав ситуацию на левобережье Херсонской области.



Отметим, ВСУ используют такие дроны вместе с артиллерией для поражения техники российских оккупационных войск.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Британская разведка приводит данные российского военкора, согласно которым 90% российской военной техники в районе села Крынки Херсонской области было уничтожено.



"Неспособность России противодействовать БПЛА FPV, вероятно, связана с недостатком российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе", – говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 12 января.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iwtfBkgxq1 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OhKlTMlB6A