



Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма

Европарламент во время голосования поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.



Об этом сообщает издание "Европейская правда".



Резолюцию поддержали 494 члена Европейского парламента, 58 были против, 44 воздержались.



"Преднамеренные нападения и зверства, совершенные РФ против гражданского населения Украины, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и другие серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права приравниваются к актам террора против населения Украины и представляют собой военные преступления", – говорится в тексте резолюции.



Авторы резолюции отметили, что Россия нарушает принципы Устава ООН, повлекла за собой гуманитарный кризис в Мариуполе и разрушила 95% города, перекрывает доступ украинцев к газу, электроэнергии, воде и интернету, а также к основным товарам и услугам.



Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие резолюции.





Буквально сразу после такого решения РФ начала массированный ракетный удар по Украине. На него отреагировал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. "Террористы сразу подтверждают, что они террористы – запускают ракеты. Наивные неудачники", – написал глава ОП в своем Telegram-канале.



