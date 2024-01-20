



Ермак: Украина не согласится на замороженный конфликт с Путиным

Ведение оборонительной войны приведет к заморозке конфликта с Россией, чего не может себе позволить Украина.



Такое заявление в интервью газете Le Figaro сделал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



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"Нереально вести оборонительную войну. Переход к оборонительной позиции часто приводит к заморозке конфликта. Мы это видели с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным. Решение - не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными, быть вместе с нашими партнерами и не останавливаться", - подчеркнул он.



По словам Ермака, бессмысленно скрывать дефицит как людей, так и ресурсов на фронте. Он подчеркнул, что некоторым украинским бойцам нужен отдых, ведь многие воюют на передовой два года.

