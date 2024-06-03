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The Economist: Крым становится смертельной ловушкой для кремлевских войск
03.06.2024 08:36 MIGnews.com

The Economist: Крым становится смертельной ловушкой для кремлевских войск

Издание The Economist пишет о том, что получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 км означает, что теперь Украина может смертельно поразить любую цель в оккупированном Россией Крыму.

Отмечается, что до сих пор из-за ограничений со стороны США по ударам американским оружием по территории России, Украине приходилось воевать "со связанными руками", однако эффективная военная кампания в Крыму ярко показала, чего Украина могла бы достичь.

 

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