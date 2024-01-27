



День памяти жертв Холокоста: в Киеве пришлось прервать мероприятие из-за тревоги

Вечером, 27 января, в Киеве и большинстве областей Украины сработала воздушная тревога.



Жителей предупредили, что есть высокая угроза удара баллистикой.



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"В связи с воздушной тревогой в Киеве нам пришлось прервать мероприятие, посвященное Международному Дню Холокоста и спуститься в убежище. Хорошо, что успели наградить Праведника Народов Мира", - сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.



По словам дипломата, сложно поверить в реальность, в которой почти 80 лет после Второй Мировой приходится прерывать мероприятие в память о жертвах Холокоста из-за обстрелов.