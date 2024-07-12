



Дания остается сторонницей Украины, как и раньше

Премьер-министр Королевства Дании Метте Фредериксен ответила на вопрос о том, распространяется ли разрешение ее страны использовать Украиной истребители F-16 для ударов по всей территории РФ по военным целям.



"Нельзя задавать этот вопрос и ждать простого ответа, потому что все зависит от обстоятельств. Это должно быть согласно международному праву. Но можно достичь целей и за пределами Украины - да", - ответила Метте Фредериксен изданию "Радио Свобода".

