



ЦНС: Россияне задерживают жителей Запорожской области и заставляют их воевать

На оккупированной территории Запорожской области фиксируются случаи, когда российские военные задерживают мужчин и путем угроз заставляют их воевать на стороне РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



"Оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на ТОТ Запорожской области, чтобы потом давить на них с целью мобилизации в ряды российских оккупационных войск", - сообщили в ЦНС.



По данным центра, мужчин на временно оккупированных территориях арестовывают по малейшему поводу, в частности, за нарушение комендантского часа, установленного оккупационной администрацией. После этого задержанных отвозят в полевых лагерей, где их уже ждут завезенные из РФ заключенные, согласившиеся воевать на стороне России.



"Преступники оказывают давление на задержанных, склоняя их к службе в оккупационной армии", - добавили в Центре национального сопротивления.