



Буданов: Атаки по оккупантам в Крыму не прекратятся

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов дал комментарии Financial Times относительно последних событий в войне.



По его словам, попытки россиян наступать на восточном фронте, которые продолжаются с осени 2023 года, пока не дали никакого прорыва.



"Последняя их попытка наступления продолжается уже два месяца. Фактически, безрезультатно", - сказал начальник ГУР МО Украины.



Кирилл Буданов выразил сомнение в способности россиян эквивалентно возмещать потери своих войск и снарядов, даже при поддержке северной Кореи.



Руководитель украинской спецслужбы отметил необходимость продолжать давление на Россию, в частности в Крыму - атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации.



"Наши подразделения уже неоднократно входили в Крым", - заявил Кирилл Буданов, добавив, что активные действия спецназовцев будут продолжаться и в дальнейшем.

