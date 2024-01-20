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Буданов: Атаки по оккупантам в Крыму не прекратятся
20.01.2024 09:27 MIGnews.com

Буданов: Атаки по оккупантам в Крыму не прекратятся

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов дал комментарии Financial Times относительно последних событий в войне.

По его словам, попытки россиян наступать на восточном фронте, которые продолжаются с осени 2023 года, пока не дали никакого прорыва.
 
"Последняя их попытка наступления продолжается уже два месяца. Фактически, безрезультатно", - сказал начальник ГУР МО Украины.

Кирилл Буданов выразил сомнение в способности россиян эквивалентно возмещать потери своих войск и снарядов, даже при поддержке северной Кореи.
 
Руководитель украинской спецслужбы отметил необходимость продолжать давление на Россию, в частности в Крыму - атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации.
 
"Наши подразделения уже неоднократно входили в Крым", - заявил Кирилл Буданов, добавив, что активные действия спецназовцев будут продолжаться и в дальнейшем.
 

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