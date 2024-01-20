Буданов: Атаки по оккупантам в Крыму не прекратятся
Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов дал комментарии Financial Times относительно последних событий в войне.
По его словам, попытки россиян наступать на восточном фронте, которые продолжаются с осени 2023 года, пока не дали никакого прорыва.
"Последняя их попытка наступления продолжается уже два месяца. Фактически, безрезультатно", - сказал начальник ГУР МО Украины.
Кирилл Буданов выразил сомнение в способности россиян эквивалентно возмещать потери своих войск и снарядов, даже при поддержке северной Кореи.
Руководитель украинской спецслужбы отметил необходимость продолжать давление на Россию, в частности в Крыму - атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации.
"Наши подразделения уже неоднократно входили в Крым", - заявил Кирилл Буданов, добавив, что активные действия спецназовцев будут продолжаться и в дальнейшем.