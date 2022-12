Британская разведка: Россия перенесла место запуска дронов-камикадзе

Британская разведка обратила внимание на то, что Россия возобновила атаки украинских городов с использованием дронов-камикадзе.



В разведке отметили, что РФ сменила место дислокации дронов, и теперь запускает их из Краснодарского края, а не из Крыма.



"Изменение места запуска, вероятно, связано с опасениями России по поводу уязвимости Крыма, хотя это также удобно для пополнения запасов с вероятной точки прибытия оружия в Россию, в Астрахани", - сделали вывод в британской разведке.





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 December 2022



