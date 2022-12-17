Британская разведка: Россия перенесла место запуска дронов-камикадзе
Британская разведка обратила внимание на то, что Россия возобновила атаки украинских городов с использованием дронов-камикадзе.
В разведке отметили, что РФ сменила место дислокации дронов, и теперь запускает их из Краснодарского края, а не из Крыма.
"Изменение места запуска, вероятно, связано с опасениями России по поводу уязвимости Крыма, хотя это также удобно для пополнения запасов с вероятной точки прибытия оружия в Россию, в Астрахани", - сделали вывод в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 December 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 17, 2022
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