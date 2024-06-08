



Британская разведка: РФ защитила Крымский мост баржами

Россияне пытаются усилить меры защиты Крымского моста после новостей о том, что Украина получит от западных стран дальнобойное оружие.



Внимание на это обратила британская разведка.



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Уточняется, что россияне вывели в море восемь барж на южной стороне Крымского моста. Их установка стартовала еще 10 мая.



"Эти баржи были размещены российскими силами в попытке защитить мост и судоходный канал, сократив зону доступа для украинских морских беспилотников", – сказано в сообщении.



Утоняется, что конструкции, установленные до этого для защиты моста, были повреждены штормами.