Британская разведка: Боевики "Вагнера" направляются под Бахмут

В последние недели сотни боевиков, ранее связанных с ЧВК "Вагнер", начали передислоцироваться в Украину по отдельности и небольшими группами, сражаясь на стороне различных российских подразделений.



Об этом говорится в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в пятницу утром, 29 сентября.



"Точный статус перераспределяемого личного состава неясен, но вполне вероятно, что отдельные лица были переведены в части официальных сил Минобороны РФ и другие ЧВК. Некоторые сообщения свидетельствуют о концентрации ветеранов "Вагнера" вокруг Бахмута: их опыт, вероятно, будет особенно востребован в этом секторе. Многие будут знакомы с нынешней линией фронта и местной украинской тактикой, поскольку прошлой зимой сражались на той же территории", - отмечается в обзоре.



Вместе с тем, в британской разведке отмечают, что ЧВК "Вагнер" вышла из боевых действий на территории Украины еще к началу июня 2023 года, то есть до неудавшегося мятежа 24 июня и последующей гибели главарей группировки в авиакатастрофе 23 августа.





