



Болгария впервые отправит Украине военную помощь

Болгария направит Украине первую военную помощь после российского вторжения.



Парламент страны утвердил список вооружений, сообщает Reuters.



Список оружия засекречен, но правительственные чиновники заявили, что Украине передадут в основном легкое вооружение и боеприпасы.



Исполняющий обязанности министра обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария, член НАТО, не может позволить себе отправить свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которые нужны Украине.



