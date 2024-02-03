



Bild: потоплена пятая часть Черноморского флота РФ

Украине удалось потопить пятую часть Черноморского флота Российской Федерации.



Об этом говорится в материале эксперта Bild Юлиана Рёпке.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в составе "непобедимого" флота было около 70 кораблей.



Уточняется, что с момента затопления крейсера "Москва" от берегов Украины флот отошел. С того момента в открытом море и в доках были уничтожены еще 13 кораблей, а также здание штаба Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. А недавно был также потоплен "Ивановец".



По оценке эксперта Маттиа Неллеса, в целом, потери российского флота составили уже 20%.