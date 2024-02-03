Bild: потоплена пятая часть Черноморского флота РФ
Украине удалось потопить пятую часть Черноморского флота Российской Федерации.
Об этом говорится в материале эксперта Bild Юлиана Рёпке.
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По его словам, весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в составе "непобедимого" флота было около 70 кораблей.
Уточняется, что с момента затопления крейсера "Москва" от берегов Украины флот отошел. С того момента в открытом море и в доках были уничтожены еще 13 кораблей, а также здание штаба Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. А недавно был также потоплен "Ивановец".
По оценке эксперта Маттиа Неллеса, в целом, потери российского флота составили уже 20%.