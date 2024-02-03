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Bild: потоплена пятая часть Черноморского флота РФ
03.02.2024 15:03 Алина Груднева

Bild: потоплена пятая часть Черноморского флота РФ

Украине удалось потопить пятую часть Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом говорится в материале эксперта Bild Юлиана Рёпке.

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По его словам, весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в составе "непобедимого" флота было около 70 кораблей.

Уточняется, что с момента затопления крейсера "Москва" от берегов Украины флот отошел. С того момента в открытом море и в доках были уничтожены еще 13 кораблей, а также здание штаба Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе.  А недавно был также потоплен "Ивановец".

По оценке эксперта Маттиа Неллеса, в целом, потери российского флота составили уже 20%.

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