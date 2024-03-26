



Бен Ходжес: У Украины лучшая армия на европейском континенте

В интервью “ВВС News Украина” бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес , отвечая на вопрос о причинах того, почему Украину не приглашают в НАТО, сказал: "Это не имеет ничего общего с "неготовностью" Украины. У Украины уже есть лучшая армия на европейском континенте. Украинское войско — уже больше и лучше, чем любое другое в Европе. Конечно, иногда возникают вопросы о прозрачности и коррупции. Но с позиции НАТО, думаю, мы станем лучше в тот день, когда присоединится Украина".



Однако Ходжес не считает, что Украина получит приглашение вступить в НАТО уже в этом году.



"Но я бы хотел, чтобы Альянс сказал что-то конкретное: "Вы уже приглашены присоединиться, а над четким графиком и планом вступления мы будем работать позже", — сказал генерал.

