



БАГАЦ обязал продолжить финансирование лечения беженцев из Украины

Израильский Высокий Суд (БАГАЦ) отреагировал на запрос правозащитных организаций.



БАГАЦ издал временное постановление против прекращения финансирования лечения беженцев из Украины, которое должно было закончиться в конце месяца.



Правозащитные организации, в том числе “Врачи за права человека”, ASF (организация помощи беженцам и просителям убежища) и Центр для беженцев и иммигрантов, в начале апреля подали петицию против намерения государства больше не финансировать лечение, в том числе считающееся жизненно необходимым.



Государство должно будет ответить на петицию до 10 апреля.



