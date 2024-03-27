Новости » События в Украине
БАГАЦ обязал продолжить финансирование лечения беженцев из Украины
27.03.2024 22:01 MIGnews.com

БАГАЦ обязал продолжить финансирование лечения беженцев из Украины

Израильский Высокий Суд (БАГАЦ) отреагировал на запрос правозащитных организаций.

БАГАЦ издал временное постановление против прекращения финансирования лечения беженцев из Украины, которое должно было закончиться в конце месяца.

Правозащитные организации, в том числе “Врачи за права человека”, ASF (организация помощи беженцам и просителям убежища) и Центр для беженцев и иммигрантов, в начале апреля подали петицию против намерения государства больше не финансировать лечение, в том числе считающееся жизненно необходимым. 

Государство должно будет ответить на петицию до 10 апреля.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы